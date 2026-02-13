“La patente” di Pirandello al Teatro Manzoni

CALENZANO – Sul palcoscenico del Teatro Manzoni Venerdì 13 e sabato 14 febbraio alle 21.15, la Compagnia Teatrale Krypton presenta “La Patente (U’ Picciu)” di Luigi Pirandello, con l’adattamento e la regia firmati da Fulvio Cauteruccio. Lo spettacolo segna un ritorno significativo per il regista e interprete, che sceglie di confrontarsi con uno dei testi più emblematici del drammaturgo siciliano […]

CALENZANO – Sul palcoscenico del Teatro Manzoni Venerdì 13 e sabato 14 febbraio alle 21.15, la Compagnia Teatrale Krypton presenta “La Patente (U’ Picciu)” di Luigi Pirandello, con l’adattamento e la regia firmati da Fulvio Cauteruccio. Lo spettacolo segna un ritorno significativo per il regista e interprete, che sceglie di confrontarsi con uno dei testi più emblematici del drammaturgo siciliano a quasi novant’anni dalla sua scomparsa, proponendo una rilettura che fonde la tradizione attoriale più pura con le nuove frontiere del contemporaneo, nel solco di una ricerca che i Krypton portano avanti da 40 anni. In questa versione de La Patente, l’iconica figura di Rosario Chiarchiaro, lo jettatore, non è solo il bersaglio di superstizioni d’altri tempi, ma diventa il simbolo universale di chi subisce le angherie del giudizio collettivo e delle moderne forme di intolleranza. Accanto a Fulvio Cauteruccio, saliranno sul palco Massimo Bevilacqua e Flavia Pezzo, mentre la tessitura narrativa sarà arricchita dalla prestigiosa voce recitante di Ninni Bruschetta. L’opera esplora la ribellione di un uomo contro le etichette sociali, trasformando la condanna in uno strumento di riscatto e di lotta contro il conformismo imperante.