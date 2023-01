La “Pedalata Befalizia” nella Piana

SESTO FIORENTINO – Dopo che la “pedalata natalizia” era stata annullata per maltempo, e confidando nelle buone previsioni meteo, per la mattina di venerdì 6 gennaio alcune Associazioni di volontariato si fanno nuovamente promotrici di una passeggiata in bicicletta, questa volta “befalizia”: partenza dal centro di Sesto, utilizzando prevalentemente piste ciclabili e strade secondarie, per raggiungere la Piana e […]

SESTO FIORENTINO – Dopo che la “pedalata natalizia” era stata annullata per maltempo, e confidando nelle buone previsioni meteo, per la mattina di venerdì 6 gennaio alcune Associazioni di volontariato si fanno nuovamente promotrici di una passeggiata in bicicletta, questa volta “befalizia”: partenza dal centro di Sesto, utilizzando prevalentemente piste ciclabili e strade secondarie, per raggiungere la Piana e il suo caratteristico ambiente naturale, chiudendo poi il giro ad anello. Un percorso adatto a tutti, famiglie comprese. Il ritrovo è in Piazza Vittorio Veneto, davanti al Palazzo Municipale con partenza alle 10. Includendo alcune brevi soste, il rientro è previsto entro le 12.30. La partecipazione è libera, ma alla partenza saranno raccolte eventuali offerte destinate al Comitato “Camilla per sempre”, per l’acquisto di una “special bike” per persone diversamente abili. Al Club Alpino Italiano, che ha lanciato l’idea, si sono subito affiancate le altre associazioni alleate sul territorio: Pro loco, Racchetta, Auser, Legambiente, Associazione carabinieri, I Briganti di Monte Morello. La Polizia municipale ha fornito il suo prezioso supporto già in fase di pianificazione dell’iniziativa. Per motivi organizzativi sarebbe gradita l’iscrizione (gratuita) ai contatti indicati in locandina.