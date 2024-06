“La piazza dei bambini”, proseguono gli appuntamenti per i più piccoli e le loro famiglie

LASTRA A SIGNA – Proseguono gli appuntamenti estivi promossi dal Comune di Lastra a Signa, Teatro delle Arti- Compagnia Popolare d’Arte e Biblioteca comunale dedicati a bambini e famiglie. Mercoledì 26 giugno in piazza del Comune a partire dalle 17.30 si terrà il terzo appuntamento de “La piazza dei bambini”: ad aprire il programma “Il giardino delle storie”, letture a cura della biblioteca comunale di Lastra a Signa. Alle 18.30 Call for Music e Dance in collaborazione con Accademia Musicale Caruso, Luv Dance Movement, Salsa Rika – scuola di ballo, Scuola di Musica di Scandicci e tanti altri amici musicisti con esibizioni e performance degli allievi delle varie scuole. Alle 21.45 la Staffetta intergenerazionale in collaborazione con ASD Nuova Atletica Lastra e infine alle 22.15 La Fantatombola: un gioco intramontabile, reso speciale dall’immaginazione, che appassiona grandi e piccini con premi finale.

“La piazza dei bambini” prosegue il 3 luglio a Porto di Mezzo in piazza Gramsci – giardini delle scuole elementari Dante Alighieri: alle 18.30 le letture de Il Giardino delle storie a cura della Biblioteca Comunale di Lastra a Signa; alle 20.30 si terrà lo spettacolo Sax-oh! Orchestra, gioco teatrale musicale spontaneo autentico e inclusivo: bambini, adulti e persone con disabilità possono prendere parte all’orchestra strampalata del clown Sax-oh! sprigionando gioiosi rumori e, infine, alle 21.30 “Il Cinemino viaggiatore” con la proiezione del corto animato “Pairs” di Elisa Milanesio, Claudia Di Martino e Valentina Bracaletti e del film “Mary e lo spirito di mezzanotte” di Enzo D’Alò. “La piazza dei bambini” si concluderà il 6 settembre a Villa Caruso Bellosguardo con, alle 10.30 e alle 16.30, lo spettacolo Alberi maestri kids.

Domani 26 giugno si terrà anche un nuovo appuntamento de La Biblioteca Si Muove!: un furgoncino carico di libri si fermerà dalle 10.30 alle 12 a Ginestra Fiorentina- giardini di piazza del Popolo, dalle 15.30 alle 17 a Porto di Mezzo in Piazza Gramsci, dalle 17.30 alle 19 a Malmantile in piazza Piave. Durante le soste sarà possibile iscriversi alla biblioteca, prendere in prestito e restituire i libri, conoscere i suoi servizi e le attività.