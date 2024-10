La pioggia, un altro camion “intraversato”: la Fi-Pi-Li è sempre di più un “girone dantesco”

LASTRA A SIGNA – Un’altra giornata da incubo sulla Fi-Pi-Li. Con il maltempo e gli incidenti – l’ennesimo – a farla ancora una volta da padroni. Purtroppo. Necessario l’intervento delle squadre dei Vigili del fuoco del comando di Firenze che, poco prima delle 18, sono stati chiamati in causa al km 2 direzione mare per […]

LASTRA A SIGNA – Un’altra giornata da incubo sulla Fi-Pi-Li. Con il maltempo e gli incidenti – l’ennesimo – a farla ancora una volta da padroni. Purtroppo. Necessario l’intervento delle squadre dei Vigili del fuoco del comando di Firenze che, poco prima delle 18, sono stati chiamati in causa al km 2 direzione mare per un autoarticolato che si era “intraversato” e per il quale è stata inviata anche l’autogru. Dopo un esame della situazione, tuttavia, non è stata necessaria l’opera dei Vigili del fuoco per liberare la strada di grande comunicazione mentre il traffico in uscita da Firenze era completamente paralizzato.

(Fotografia ripresa dal gruppo Facebook “I dannati della Fi-Pi-Li”)