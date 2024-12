La piscina comunale e il palazzetto dello sport colpiti dalla forte esplosione

CALENZANO – Un forte boato sentito non solo nella Piana ma fino a Prato e Pistoia e poi un fumo nero si è alzato attorno alle 10.20 coprendo gran parte della Piana Fiorentina. Immediatamente sono scattate le operazioni di spegnimento nel deposito Eni di via Erbosa dove si era alzato il fumo nero dopo la […]

CALENZANO – Un forte boato sentito non solo nella Piana ma fino a Prato e Pistoia e poi un fumo nero si è alzato attorno alle 10.20 coprendo gran parte della Piana Fiorentina. Immediatamente sono scattate le operazioni di spegnimento nel deposito Eni di via Erbosa dove si era alzato il fumo nero dopo la forte esplosione.

“La mia è un’azienda confinante con il deposito Eni. – dice Fulvio Vangi dell’omonima azienda – Abbiamo sentito un botto immane, siamo scappati dagli uffici vedendo cadere porte e finestre nell’ufficio dove mi trovavo. Non ci siamo resi conto di quanto stava accadendo. Nella nostra azienda abbiamo avuto solo danni agli uffici e il mio interesse è stato quello di far andare via al più presto i lavoratori”.

Il traffico è stato bloccato e la “zona rossa” delimitata. I vigili del fuoco sono intervenuti con velocità per spegnere le fiamme che si levavano dal deposito. La forte esplosione ha coinvolto anche gli impianti sportivi della piscina comunale e del palazzetto dello sport.

Alla piscina comunale ci sono le tracce della spinta dell’aria al momento dell’esplosione che ha scardinato le porte e i vetri. A quell’ora della mattina nella piscina c’erano nuotatori di tutte le età.

“Abbiamo sentito un boato tremendo – racconta Jacopo Fantechi responsabile dell’impianto – si sono spostate tutte le vetrate del piano vasca. In quel momento erano presenti sia adulti che bambini che facevano attività in acqua. La botta è stata potente e alcune persone si sono impaurite, altre hanno continuato a nuotare, per fortuna nessuna ha riportato danni. Danni, invece, li ha avuti la struttura: la piscina resterà chiusa per diverso tempo dobbiamo valutare il peso dei danneggiamenti”.

Vetri a terra, porte scardinate, la grande vetrata dell’area delle vache è visibilmente danneggiata, sul pavimento sono presenti le tracce della terra spinta dall’esterno e che è arrivata a lambire l’acqua delle vasche. Sembra la potenza di un tornado ad aver trafitto la parete di vetro che è stata “salvata” perché coperta dal palazzetto dello sport gravemente danneggiato dove, per fortuna, ieri mattina non c’era nessuno perché chiuso.