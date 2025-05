“La più piccola biblioteca di Prato”: all’Art Hotel Milano nasce un nuovo spazio culturale

PRATO – In un momento storico in cui la relazione tra la salute, la socialità e l’accesso alla cultura è più che mai un tema d’interesse, nasce a Prato un progetto che mette al centro il benessere integrato della persona. Mercoledì 14 maggio alle 17 negli spazi dell’Art Hotel Milano, via Tiziano 15, sarà inaugurata “La […]

PRATO – In un momento storico in cui la relazione tra la salute, la socialità e l’accesso alla cultura è più che mai un tema d’interesse, nasce a Prato un progetto che mette al centro il benessere integrato della persona. Mercoledì 14 maggio alle 17 negli spazi dell’Art Hotel Milano, via Tiziano 15, sarà inaugurata “La più piccola biblioteca di Prato”. Si tratta di uno spazio di lettura e condivisione, accompagnato dal lancio del ciclo di incontri “Tè Letterari – Viaggi di Carta”, entrambi curati dalla storica dell’arte Ilaria Magni. Più che una semplice biblioteca, sarà un presidio culturale intimo e accessibile, aperto non solo agli ospiti dell’hotel ma anche alla cittadinanza, dove i libri diventano strumenti di cura, relazione, emozione condivisa.

Il progetto prende ispirazione dal concetto di Quality of Life, con particolare riferimento all’indicatore internazionale Health-Related Quality of Life (HRQoL): un modello multidimensionale adottato anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per valutare come la salute – nelle sue componenti fisiche, mentali, emozionali e sociali – influenzi la qualità della vita percepita. Secondo l’Agenzia Regionale di Sanità (Ars Toscana) e il Piano Ambientale ed Energetico Regionale, la qualità della vita si costruisce attraverso fattori trasversali: benessere psicofisico, relazioni umane e intergenerazionali, accesso equo alla cultura e all’educazione, valorizzazione del patrimonio territoriale, inclusione sociale, riduzione dello stress e contrasto alla solitudine. Il progetto dell’Art Hotel Milano intende allinearsi a queste direttrici, proponendo uno spazio lento e ospitale, dove lettura e ascolto diventano pratiche di benessere quotidiano: la cultura non è un privilegio, ma una forma di cura, un atto collettivo che nutre la mente e rafforza il tessuto sociale.

Nel giardino d’inverno dell’Art Hotel Milano prende forma una biblioteca in divenire, dal respiro contemporaneo, specializzata in arte, itinerari culturali toscani, artisti pratesi e letteratura di viaggio. Piccola nelle dimensioni, ma non nell’intento: offrire una pausa consapevole, uno spazio silenzioso e accogliente dove riscoprire il piacere della lettura. I volumi saranno consultabili gratuitamente dagli ospiti dell’albergo e, su prenotazione, anche da residenti e visitatori. Il giardino d’inverno si trasformerà così in una sala di lettura e condivisione, destinata a ospitare cicli di incontri letterari, presentazioni di libri, momenti d’arte e confronto culturale. Periodicamente verranno presentati anche i nuovi titoli in arrivo sugli scaffali.

Il primo appuntamento del ciclo “Tè Letterari – Viaggi di Carta” inaugura un nuovo format di socialità culturale: un incontro dove la lettura ad alta voce si intreccia al dialogo e al rito conviviale del tè. I partecipanti potranno scegliere insieme i libri da esplorare – attingendo anche dagli scaffali della biblioteca – e lasciarsi guidare in un percorso condiviso tra parole, emozioni e idee. Nel corso del primo incontro, sarà proposta una selezione di brani tratti dalla letteratura di viaggio, letti ad alta voce e commentati collettivamente. Un’occasione per rallentare, ascoltare e incontrarsi: il tè come simbolo di accoglienza, il libro come strumento di benessere interiore. Ingresso libero all’inaugurazione della biblioteca. Partecipazione gratuita anche al primo Tè Letterario, ma su prenotazione obbligatoria per la limitata disponibilità di posti. Info e prenotazioni: 348 4013707.