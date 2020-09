La Placa (Pd): “Grazie per aver scelto insieme a noi il futuro della Toscana”

SIGNA – Passata la tornata elettorale di domenica e lunedì scorsi, ecco quali sono le considerazioni di Federico La Placa, segretario del Pd signese: “Le elezioni regionali del 2020 passeranno alla storia, per diversi motivi. Condizionate dal Coronavirus e dalle spinte nazionali, ci hanno voluto mostrare la Toscana come una regione contendibile. Le percentuali che […]

SIGNA – Passata la tornata elettorale di domenica e lunedì scorsi, ecco quali sono le considerazioni di Federico La Placa, segretario del Pd signese: “Le elezioni regionali del 2020 passeranno alla storia, per diversi motivi. Condizionate dal Coronavirus e dalle spinte nazionali, ci hanno voluto mostrare la Toscana come una regione contendibile. Le percentuali che hanno dato al candidato del Partito Democratico, Eugenio Giani la vittoria, invece, hanno detto il contrario”.

“Noi – aggiunge La Placa – abbiamo visto che i valori caratteristici di questa regione non sono contendibili. I cittadini hanno votato, e difeso, quello che fuori dai nostri confini viene definito il “modello Toscana”. Parliamo di tutela del lavoro, d’integrazione, salute, coesione sociale, rispetto per l’ambiente, sviluppo: per i prossimi cinque anni abbiamo affidato tutto questo alle donne e agli uomini del centrosinistra che governeranno la Regione. A loro va il nostro in bocca al lupo”.

“Non prima, però, di aver pronunciato forte e chiaro il nostro grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo straordinario risultato elettorale. Grazie alle amiche e agli amici che hanno fatto volantinaggio, hanno allestito banchi al mercato e nelle piazze per parlare con i cittadini. Grazie a chi ha accompagnato un anziano al seggio, a chi ha fatto una telefonata per parlare del nostro progetto. Grazie ai candidati del nostro collegio: Monia Monni, Leonardo Cappellini, Fausto Merlotti e Claudia Baggiani, che si sono dati da fare incontrando persone, associazioni e imprese, per confrontarsi su cosa serve per migliorare il nostro territorio. Grazie, infine, ma non per ultimo, – conclude La Placa – a tutti coloro che hanno votato il Partito Democratico, scegliendo insieme a noi il futuro della nostra Toscana”.