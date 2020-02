La poesia al Salotto Librario della Biblioteca Terzani a Villa Montalvo

CAMPI BISENZIO – La poesia sarà la protagonista del Salotto Librario della Biblioteca Tiziano Terzani di Villa Montalvo. Venerdì 28 febbraio alle 18 Maria Grazia Carraroli e Maria Laura Piccinini parleranno delle loro opere “Trittico” e “Passi in sordina”. La prima è una raccolta è composta di tre testi poetici in omaggio alle vite di tre musicisti romantici: Franz Schubert, Pëtr Il’ič Čajkovskij e Clara Wieck Schumann. I versi compongono con grande sensibilità i ritratti dei personaggi in un’armonia dove le parole fanno musica e teatro del loro narrarsi. La seconda rappresenta un momento magico nell’ispirazione poetica che accende una luce sul quotidiano che si rischia di bruciare nei ricordi ed imprime in un’immagine sola tutto il tempo passato in attesa di una parola che riesca a raccontarlo. Interpreti delle letture: Marzia Bartolini e Claudio Moradei. Conduce le interviste Gianna Batistoni.