La politica ai tempi dei social media: se ne parla al circolo

LASTRA A SIGNA – I circoli devono e possono tornare a essere luogo di incontro e di confronto. Lo dimostra anche l’iniziativa in programma mercoledì prossimo, 15 gennaio, con inizio alle 21 al circolo Mcl Aurora a Lastra a Signa (in via Leon Battista Alberti). Quella di mercoledì, infatti, sarà una serata per discutere – e ascoltare – su un tema di estrema attualità: la politica ai tempi dei social media. Una serata che rientra negli “Incontri di scuola politica” e che vede la presenza di Francesco Gazzetti, giornalista e consigliere regionale, insieme a Pellegrino Giornale, che sarà invece il moderatore.