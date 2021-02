La Polizia arresta 13 persone e sequestra 300 chili di droga

SESTO FIORENTINO -Due chili e mezzo di hashish sono stati trovati dalla Polizia a Sesto Fiorentino, nascosti in un contatore dell’energia elettrica e all’interno di un barbecue di un 60enne. E’ uno dei sequestri di stupefacenti effettuati nelle ultime quattro settimane dalla Squadra, nonostante le restrizioni alla circolazione dettate dall’emergenza Covid-19, durante i controlli della Squadra Mobile, delle volanti, dei Commissariati e delle unità cinofile della Questura di Firenze – tra Centro, Novoli, Isolotto, Campo di Marte, Sesto Fiorentino e Scandicci- hanno portato al sequestro di oltre 300 chili di droga tra hashish, marijuana e cocaina e all’arresto di 13 persone.

Gli altri sequestri di droga sono avvenuti a Scandicci dove sono stati scoperti 5 chili di hashish in una busta trovata nelle mani di un 53enne; un maxi sequestro di oltre 300 chili di droga è stato messo a segno dalla Squadra Mobile in un garage a Novoli dove sono state arrestate 3 persone; oltre 1 chilo di cocaina è stato sequestrato in un appartamento a Novoli dove 3 persone sono finite in manette; nell’ambito dell’intensificazione dei servizi antidroga a Santo Spirito e nelle piazze della movida, sono stati arrestati altri 2 pusher; a Campo di Marte è finito in manette uno scooterista che viaggiava con 23 dosi di cocaina nascoste nel passaruota del mezzo; all’Isolotto, infine, sono stati sorpresi all’opera due pusher che utilizzavano il parco dell’Argingrosso come base logistica per lo spaccio di cocaina.