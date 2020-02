La Polizia municipale signese nel 2019: tutti i numeri. Aspettando la nuova sede

SIGNA – Più controlli sul territorio per quanto riguarda la sicurezza stradale, più controlli sui veicoli e un maggiore contrasto all’abusivismo edilizio. Questi, volendo sintetizzare, gli elementi essenziali dell’attività svolta nel corso del 2019 dalla Polizia municipale signese. Che si conferma ancora una volta attenta alla tecnologia (con alcuni strumenti fondamentali per la quotidianità del lavoro), probabilmente la “più tecnologica” di tutta la Piana. E che questa mattina, con il comandante Fabio Caciolli e insieme al sindaco Giampiero Fossi, ha presentato e illustrato tutti i numeri relativi all’anno che ci siamo lasciati da poco alle spalle. Numeri che dicono diverse cose: intanto che ci sono stati essenzialmente più tipi di controlli, ovvero con la corsia preferenziale, con l’autovelox di via Argine Strada e con le telecamere posizionate all’Indicatore e al Ponte a Signa, oltre al sistema di videosorveglianza. E che rispetto al 2018 sono aumentate le sanzioni relative alla revisione dei veicoli (160 contro 71), per la mancanza di assicurazione (105 contro 80) ma anche per eccesso di velocità (2.746 contro 590) mentre, in quest’ultimo caso, la stima per il 2020 si aggira intorno alle 1.000 sanzioni, segno che alcune “direttive” sono state recepite dagli automobilisti. Ovviamente aumentati anche i punti decurtati, passati da 7.868 a 13.995. In aumento anche gli incidenti stradali, saliti da 86 a 101.Infine, i controlli in materia di edilizia, passati da 70 a 100, con 30 fra violazioni e illeciti rispetto ai 32 del 2018. Accertamenti di violazione delle norme di circolazione stradale (complessivamente sono stati 13.085 contro i 9.381 del 2018) che hanno portato nelle casse del Comune 1.632.287 euro, al 31 dicembre riscossi pari a 775.773 euro). “Quello che balza subito agli occhi – spiega Caciolli – è che ci sono stati tanti pedoni coinvolti, con responsabilità equamente divise con gli automobilisti. Per questo, fra i primi provvedimenti proposti c’è stato quello dell’installazione di una serie di attraversamenti pedonali illuminati”. Capitolo sicurezza: “Siano ancora in attesa che il Ministero sblocchi dei fondi che ci permetterebbero di finanziare un progetto, già presentato da tempo, per estendere la videosorveglianza alle frazioni (attualmente le telecamere dislocate sul territorio signese sono 40), considerando però al tempo stesso, a differenza di quello che invece alcuni pensano, che non può essere la videosorveglianza la panacea di tutti i mali ma un elemento che contribuisce a costruire una sicurezza maggiore”. Con il sindaco Fossi, invece, quella di stamani è stata l’occasione per parlare della nuova sede della Polizia municipale, che dovrebbe sorgere in via La Pira, vicino al magazzino comunale: “Si sta parlando di un servizio importante per la comunità e che, per questo, ha bisogno di una struttura adeguata. L’impegno è quello di realizzare la progettazione nel corso del 2020 in modo che la nuova sede della Polizia municipale sia pronta nel 2021”.