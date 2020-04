La Polizia spegne 168 candeline: nel 2019 reati in calo sia a Firenze che in provincia

FIRENZE – Un traguardo importante ma che quest’anno sarà celebrato all’insegna della sobrietà del momento. Il traguardo sono i 168 anni dalla fondazine della Polizia di Stato, a cui è stato reso onore oggi, venerdì 10 aprile, in Questura a Firenze dove il Prefetto Laura Lega e il Questore di Firenze, Armando Nanei, hanno deposto una corona in memoria dei caduti della Polizia di Stato, con la benedizione del cappellano provinciale della Polizia. “E’ un momento di riflessione per ripercorrere i risultati raggiunti nell’anno appena trascorso, ma sempre attenti al presente e rivolti al futuro”, ha detto il Questore, facendo nell’occasione un raffronto dei dati, in città e in provincia, riguardanti il 2018 e il 2019, dai quali è emersa una generale diminuzione dei reati. In particolare sono diminuiti i furti (-5,95% nella provincia e -0,76% in città) e le rapine (-25,11% in provincia e -25,87 in città) così come sono aumentate le persone denunciate per furto (+4,53%) e quelle arrestate (+13,97%) “a dimostrazione – si legge in una nota – della maggiore incisività dell’azione di contrasto ai reati”. Nello specifico sono in calo i furti con strappo (-25,72% in provincia e -33,94% in città), i furti in abitazione (-13,61% nella provincia e -8,47% in città), i furti di ciclomotori (-25,11% nella provincia e -18,85% in città), i furti di motocicli (-22.5% in provincia e -24,44% in città), i furti di auto (-12,94% in provincia e -16,44% in città) e le rapine in strada (-24,45% in provincia e -27,14% in città). Diminuiscono anche le denunce per maltrattamenti in famiglia (-28,21%) e atti persecutori (-40,91%). Sono aumentati invece i servizi di contrasto alle sostanze stupefacenti con un conseguente aumento delle denunce (+1,08%) e degli arresti (+45,12%) per detenzione ai fini di spaccio di droga. Nelle ultime quattro settimane sono state inoltre oltre 28.800 le richieste di aiuto e di conforto ricevute sulla linea 113. “Stiamo lavorando senza sosta – ha concluso il Questore – e siamo fieri di come gran parte della cittadinanza si stia comportando. Siamo e saremo inflessibili, invece, con coloro che mettono a repentaglio la salute della popolazione perché, mai come ora, serve la responsabilità di tutti per uscire da questa crisi. Gli oltre 2.000 poliziotti della provincia sono e saranno sempre a servizio del cittadini”.