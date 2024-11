La presentazione del libro di Francesca Totolo non si farà. La decisione dopo la conferenza dei capi gruppo

CAMPI BISENZIO – In merito alla richiesta di utilizzo della sala consiliare per la presentazione del libro di Francesca Totolo, il presidente del consiglio comunale, Antonio Montelatici, dopo essersi confrontato con i capigruppo, si esprime così: “Alla conferenza dei capi gruppo, che ho provveduto a riunire, tutti i gruppi consiliari, eccetto quello di Fratelli d’Italia, mi hanno rappresentato la loro preoccupazione rispetto all’opportunità di concedere la sala consiliare per l’iniziativa organizzata dal consigliere Roberto Valerio per motivi di ordine pubblico – unica previsione per negare autorizzazione – e quindi mi hanno chiesto di dare diniego ai sensi dell’articolo 30 comma 4 del regolamento. Ho provveduto, inoltre, a interloquire con le autorità competenti per verificare la sussistenza delle preoccupazioni. Inoltre anche alla luce degli approfondimenti emersi nelle ultime ore in merito ai contenuti dell’iniziativa, ho ritenuto di negare l’autorizzazione all’utilizzo della sala proprio come previsto dall’articolo 30 comma 4 del regolamento del consiglio comunale”. Per poi aggiungere: “Vorrei, infine, rilevare che la libertà di espressione è un principio costituzionale che tutti siamo chiamati a rispettare e salvaguardare e mi preme sottolineare quanto la mia storia politica e personale è sempre stata improntata ai valori e alla difesa della nostra costituzione e dell’antifascismo”.