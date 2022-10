La prevenzione sanitaria al Centro Commerciale I Gigli

CAMPI BISENZIO – La prevenzione è una tappa indispensabile per migliorare la vita di ciascuno ed evitare alcune patologie. Il Centro Commerciale I Gigli ospita una due giorni dedicata alla proprio alla prevenzione con visite mediche gratuite e consigli sanitari per mantenersi in buona salute. Sabato 22 e domenica 23 ottobre al Primo Piano di Corte […]

CAMPI BISENZIO – La prevenzione è una tappa indispensabile per migliorare la vita di ciascuno ed evitare alcune patologie. Il Centro Commerciale I Gigli ospita una due giorni dedicata alla proprio alla prevenzione con visite mediche gratuite e consigli sanitari per mantenersi in buona salute. Sabato 22 e domenica 23 ottobre al Primo Piano di Corte Lunga sarà allestito una vera e propria struttura sanitaria dove professionisti medici saranno a disposizione per una consulenza medica gratuita.

Dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18 si potrà richiedere: consulenza dietistica, esame baropodometrico e valutazione appoggio plantare, check-up visivo, consulenza psicologica. Dalle 10 alle 13.30 dalle 14.30 alle 19 sarà possibile effettuare il test uditivo e la misurazione della pressione arteriosa e della glicemia. Con l’associazione Algea si potranno aver informazioni su fibromialgia e dolore cronico. Sabato 22 ottobre alle 15 alle 18.30 si terrà un intervento del reumatologo dottor Piero Bandini. E’ possibile prenotare le consulenze al Desk Informazioni, dalle 10 alle 22 di sabato e dalle 10 alle 19 di domenica. Le due giornate sono promosse da Empoli Club 41, saranno presenti inoltre Croce Rossa Italiana, Salmoiraghi e Viganò, Farmacia Il Palagio, Associazione Algea, Acustica Umbra, Maico.

“Il Centro Commerciale I Gigli – dice il direttore Antonino D’Agostino – ospita volentieri le attività sanitarie e sociali perché da sempre tra le nostre missioni c’è l’attenzione al benessere dei visitatori del Centro Commerciale e la consapevolezza dell’importanza della prevenzione medica nella vita di ognuno. Vogliamo offrire uno spazio per la prevenzione sanitaria per sensibilizzare i nostri clienti, avvicinandoli al tema anche in un luogo diverso dal solito e quindi contribuire a migliorare la vita di ognuno”.

“Con il termine di prevenzione in medicina – dice Dario Garetto, presidente Club 41 – si intende l’insieme delle azioni che portano alla riduzione della mortalità o degli effetti negativi determinati dai vari fattori di rischio sulla salute (intesa come benessere psicofisico e sociale) del singolo individuo e della collettività. Questo può avvenire attraverso la modifica di stili di vita scorretti (con particolare riferimento all’alimentazione) oppure con la diagnosi precoce di patologia. Il Club 41 Italia è un club il cui scopo è migliorare il contesto in cui viviamo e fornire la possibilità alle persone di creare nuovi legami di amicizia. Il suo motto è infatti “possano le catene della amicizia non arrugginire mai”. Il Club 41 Empoli (n°42 in Italia) tra le sue attività organizza regolarmente giornate volte alla prevenzione rivolte gratuitamente a tutte le persone che decidono di usufruirne”.