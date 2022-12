La prevenzione si fa vicino a casa: Farmacie Comunali Farmapiana e Misericordia di Campi Bisenzio insieme per dire no all’osteoporosi

CAMPI BISENZIO – Continua la collaborazione instaurata da tempo tra le Farmacie Comunali Farmapiana e la Misericordia di Campi Bisenzio. Dall’esperienza del Presidio di Prevenzione Permanente aperto a Campi dal 21 dicembre verranno infatti offerte 100 visite endocrinologiche con MOC totalmente gratuite. Una vera e propria campagna di prevenzione – a cui può aderire ma soprattutto prenotarsi chi abbia compiuto 55 anni – in programma nei Comuni soci di Farmapiana: Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio e Signa.

Con questa disponibilità: Borgo San Lorenzo presso Estote Misericordes (ambulatori della Misericordia, in piazza Dante 63) il 21 dicembre, 20 posti disponibili. Calenzano presso l’ambulatorio Farmapiana in via Cioni 22 a Settimello il 14 gennaio 2023 dalle 14 alle 19, 20 posti disponibili. Campi Bisenzio presso il Presidio Permanente di Prevenzione in via Raffaello Sanzio 20/22 il 10 e 17 gennaio dalle 14 alle 19, 20 posti disponibili. Signa presso gli studi medici Farmapiana in via dei Macelli 21/3 il 25 gennaio 2023 dalle 8 alle 13, 20 posti disponibili. Le prenotazioni saranno possibili fino al raggiungimento dei posti disponibili per ogni giornata recandosi di persona in una delle farmacie comunali Farmapiana.

“Come ci eravamo riproposti con l’inaugurazione del Presidio di Prevenzione nell’ottobre scorso, partiamo già nel 2022 con iniziative di prevenzione gratuita nei Comuni soci di Farmapiana – afferma il Presidente di Farmapiana Vanessa De Feo – questo era uno degli obiettivi che ci eravamo posti quando abbiamo aperto a Campi il Presidio con la Misericordia e siamo molto soddisfatti di far partire quest’esperienza di prevenzione sui territori. La prima iniziativa sarà a Borgo San Lorenzo il 21 dicembre e a seguire entro gennaio 2023 toccheremo tutti gli altri comuni soci, ovvero Calenzano, Campi Bisenzio e Signa. La società ha nella propria mission la promozione della cultura della salute e quindi cerchiamo di perseguire questo obiettivo con queste iniziative itineranti che speriamo riscuotano il gradimento dei cittadini”. “In linea con lo spirito con il quale è nata questa iniziativa, – aggiunge il Provveditore della Misericordia di Campi Bisenzio, Cristiano Biancalani – sono contento della prima iniziativa di prevenzione che mette al centro la salute dei cittadini e l’importanza della prevenzione”.