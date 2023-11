“La prima indagine di Montalbano” al Teatro Manzoni

CALENZANO – “La prima indagine di Montalbano” di Andrea Camilleri su progetto di Massimo Venturiello è lo spettacolo che andrà in scena il 24 novembre alle 21.15 con Massimo Venturiello. Al fianco di Montalbano ci sono il suo vice, nonché amico Mimì Augello ed il fedele ispettore Fazio. Un monologo di circa ottanta minuti, in […]

CALENZANO – “La prima indagine di Montalbano” di Andrea Camilleri su progetto di Massimo Venturiello è lo spettacolo che andrà in scena il 24 novembre alle 21.15 con Massimo Venturiello.

Al fianco di Montalbano ci sono il suo vice, nonché amico Mimì Augello ed il fedele ispettore Fazio. Un monologo di circa ottanta minuti, in cui Massimo Venturiello giganteggia sulla scena e si districa tra i vari personaggi.

Il monologo attinge dalla raccolta La prima indagine di Montalbano”, firmata da Andrea Camilleri e pubblicata nel 2004, che comprende tre racconti lunghi: Sette lunedì, La prima indagine di Montalbano e Ritorno alle origini. Nei tre racconti del volume Camilleri presenta un giovanissimo poliziotto, all’inizio della carriera, che intreccia una relazione non con la ben nota Livia, ma con una certa Mery. Il teatro delle sue indagini non è la solita Vigàta, ma uno sperduto paesino di montagna della Sicilia più segreta dal buffo nome di Mascalippa… Tra misteriose uccisioni di animali, ragazze troppo silenziose e troppo intriganti e il finto rapimento di una bambina, quello che risulta sempre familiare è l’incorruttibile carattere di Montalbano, per il momento ancora vicecommissario e con qualche intemperanza giovanile in più, ma già riconoscibile come uno dei più umani e amati protagonisti della narrativa italiana contemporanea.

Biglietti: Intero 14 euro

