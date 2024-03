La prima volta alla Libreria di “Ester e le altre”: donne che raccontano le donne

SESTO FIORENTINO – Sala superpiena sabato 9 marzo per la presentazione del libro “Ester e le altre” dito da Apice Libri e curato da Monica Barducci, la cui particolarità è quella di aver coinvolto 20 autrici locali, alcune che per la prima volta si sono avvicinate alla scrittura, per raccontare altrettante donne della storia sestese. Alla […]

SESTO FIORENTINO – Sala superpiena sabato 9 marzo per la presentazione del libro “Ester e le altre” dito da Apice Libri e curato da Monica Barducci, la cui particolarità è quella di aver coinvolto 20 autrici locali, alcune che per la prima volta si sono avvicinate alla scrittura, per raccontare altrettante donne della storia sestese. Alla presentazione, oltre alla curatrice del volume e alle autrici, erano presenti il sindaco Lorenzo Falchi, la presidente del consiglio comunale Serena Sassolini, Francesca Albano della Libreria Rinascita e l’editore Stefano Rolle.

Le storie raccontate nel libro “Ester e le altre” sono quelle di donne che hanno avuto un ruolo nella musica, nello sport, nel teatro, nella scienza, ma anche donne comuni la cui attività ha fatto crescere la solidarietà cittadina. Oltre ad Ester ci sono Anna passata alla tradizione locale con il nome storpiato, Marianna diventata un punto di riferimento per tante bambine, Maja o Paolina ricordate spesso per i fratelli e poi ci sono Mara, Barbara, Lola e tantissime altre che come Ester sono ricordate per nome e che hanno fatto la storia sottotraccia, spesso loro malgrando, ma con grande passione.

“Ester e le altre” ha raccolto queste storie di donne che hanno vissuto tra la fine del 1700 e i nostri giorni. Non sono “super eroine” sono donne comuni che hanno lasciato un segno sbiadito nel tempo e che questo libro ha voluto riportare a galla. La novità di questo volume coordinato da Monica Barducci è dato dall’originalità della struttura e della scrittura: le storie di queste donne qualche volta passate in secondo piano, sono state raccolte e raccontate da altrettante donne di Sesto Fiorentino provenienti da ambienti diversi dalla scuola, al giornalismo, dallo sport alla musica. Parole e storie al femminile per raccontare una comunità e non solo l’altra metà del cielo.