La prima volta di una sindaca: Prato elegge Ilaria Bugetti

PRATO – La prima volta di una donna. Per la prima volta Prato ha una sindaca: Ilaria Bugetti. A scrutinio non ancora finito, manca ancora qualche sezione, non ci sono più dubbi ed è festa per il centrosinistra pratese: Bugetti ottiene una percentuale del 51,98%, con il suo avversario di centrodestra Gianni Cenni che si […]

PRATO – La prima volta di una donna. Per la prima volta Prato ha una sindaca: Ilaria Bugetti. A scrutinio non ancora finito, manca ancora qualche sezione, non ci sono più dubbi ed è festa per il centrosinistra pratese: Bugetti ottiene una percentuale del 51,98%, con il suo avversario di centrodestra Gianni Cenni che si ferma al 41,59%. La tenuta del Partito democratico, primo partito della città con il 33% delle preferenze, il buon risultato delle due liste civiche che l’hanno appoggiata, sono stati determinanti nel consentire l’elezione di Bugetti al primo turno. A danneggiare Cenni la mancata conferma del risultato delle Europee di Fratelli d’Italia, non compensato dalla brillante prestazione della lista che porta il suo nome. Nessuna chance per gli altri candidati centristi, Mario Daneri e Jonathan Targetti, che non entrano in consiglio comunale.