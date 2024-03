La Profezia dei Medici, la prima Qabbalah cristiana nella Cappella Sassetti: in un video il “racconto” di Mario Gesù Fantacci

SIGNA – Dopo La pubblicazione del saggio “La Prima Qabbalah cristiana nella cappella Sassetti a Firenze, le corrispondenze di Giovanni Pico della Mirandola” edito da Pontecorboli editore, Mario Gesù Fantacci vuole adesso rivolgersi a un pubblico più ampio misurando la sua narrazione attraverso il più immediato ed efficace mezzo video: “La profezia dei Medici, la prima Qabbalah cristiana nella cappella Sassetti”. Si tratta infatti di un’interpretazione iconologica degli affreschi che permette di comprendere la possibile logica globale, e quindi il suo significato, di tutte e undici le rappresentazioni della cappella funeraria di Santa Trinita commissionata da Francesco Sassetti, fedele banchiere mediceo per tre generazioni. Secondo l’interpretazione, al di là degli affreschi che narrano la vita di San Francesco d’Assisi e della tavola d’altare con l’Adorazione dei pastori dipinti da Domenico Ghirlandaio, si cela oltre la scorza un segreto: Francesco Sassetti non solo omaggia il suo leader Lorenzo il Magnifico rappresentandolo insieme ai suoi figli nella Conferma della regola francescana ma anche predestinando, con un percorso simbolico di tutti gli affreschi della cappella e attraverso lo strumento magico propiziatorio della Qabbalah, il futuro successo mediceo. E se tale dottrina mistica ebraica viene studiata proprio in quegli anni da Giovanni Pico della Mirandola, non è un caso che anche lo stesso conte in modo inedito venga riconosciuto dall’autore nel ciclo di affreschi, provando quindi la sua collaborazione al progetto del Sassetti, insieme a quella già nota degli umanisti Fonzio e Poliziano. Con tutto ciò, come per magia, 28 anni dopo la realizzazione del ciclo di affreschi la profezia del “profeta Sassetti” giungerà a compimento.

Alcuni documenti storici dimostrano che tale vicenda, seppur celata fino a oggi, era conosciuta dal granduca Cosimo I e dalle successive generazioni medicee come se il “ciclo magico” della cappella Sassetti non fosse altro che l’espressione dell’ambizioso disegno politico di Lorenzo il Magnifico. La prima de “La profezia dei Medici, la Prima Qabbalah Cristiana nella cappella Sassetti” avrà una veste speciale: sabato 16 marzo alle 16 presso la cappella Strozzi (l’attuale sagrestia della basilica di Santa Trinita) il video sarà accompagnato dal vivo dal maestro Giovanni Bellini che con lo strumento del liuto eseguirà improvvisazioni e brani musicali della Firenze di fine ‘400 cari a Lorenzo il Magnifico. Lo storico dell’arte Carlo Francini del Comune di Firenze presenterà l’autore e il suo percorso di ricerca. L’iniziativa è stata promossa dalla Comuntà monastica vallombrosana di Santa Trinita in collaborazione con l’associazione Pollicino Onlus di Signa e con il finanziamento delle aziende Santoni Spirits e B&C Speakers e il patrocinio del Comune di Firenze. “Il nostro obiettivo – spiega Matteo Mannelli, presidente della Pollicino Onlus – è quello di avvicinare i giovani delle scuole, che stiamo già iniziando a coinvolgere, a visitare questa bellissima iniziativa di Mario Gesù Fantacci, che la nostra organizzazione ha subito accolto e per la quale si è impegnata a realizzare. La conoscenza è uno dei pilastri necessari per costruire il futuro”.