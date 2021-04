La protesta dei giostrai: in Fi-Pi-Li a passo d’uomo

LASTRA A SIGNA – In superstrada a passo d’uomo. Da Scandicci a Pisa, per dare voce al disagio della famiglie che lavorano nello spettacolo viaggiante. E’ la protesta dei giostrai, che si sono dati appuntamento per dopo domani, venerdì 30 aprile, alle 9 all’ingresso di Scandicci della superstrada. Da qui entreranno in Fi-Pi-Li procedendo a […]

LASTRA A SIGNA – In superstrada a passo d’uomo. Da Scandicci a Pisa, per dare voce al disagio della famiglie che lavorano nello spettacolo viaggiante. E’ la protesta dei giostrai, che si sono dati appuntamento per dopo domani, venerdì 30 aprile, alle 9 all’ingresso di Scandicci della superstrada. Da qui entreranno in Fi-Pi-Li procedendo a passo d’uomo in direzione di Pisa. L’obiettivo, infatti, è quello di arrivare lì e poi tornare indietro, sempre a passo d’uomo. “Alla manifestazione – spiegano dall’associazione Agis – parteciperanno aziende di tutta la Toscana attive in questo settore. Creeremo un lungo serpentone di rimorchi e autocarri per far capire che non si può continuare a non lavorare e a restare fermi”.