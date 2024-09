La protezione civile in piazza per la “sua” Giornata

SESTO FIORENTINO – Compie 17 anni la Giornata della Protezione civile di Sesto Fiorentino e torna in piazza Vittorio Veneto con esercitazioni e dimostrazioni sabato 28 settembre dalle 9 alle 18.Lo stand informativo nformativo dello sportello di facilitazione digitale del Comune di Sesto Fiorentino Se-sto Connesso sarà presente in piazza dove per tutta la giornata […]

SESTO FIORENTINO – Compie 17 anni la Giornata della Protezione civile di Sesto Fiorentino e torna in piazza Vittorio Veneto con esercitazioni e dimostrazioni sabato 28 settembre dalle 9 alle 18.Lo stand informativo nformativo dello sportello di facilitazione digitale del Comune di Sesto Fiorentino Se-sto Connesso sarà presente in piazza dove per tutta la giornata si terranno le esercitazioni con la presenza dei mezzi della Protezione civile. Ci saranno tra gli altri, i Vigili del Fuoco con mezzi e attrezzature operative, oltre al gonfiabile “Pompieropoli”, la Polizia di Stato con tutti i reparti, l’Arma dei Carabinieri, l’Università degli Studi di Firenze, il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, con mezzi e attrezzature indispensabili per la manutenzione dei corsi d’acqua, gli Ordini dei Geologi, degli Architetti, degli Ingegneri e il Collegio dei Geometri, l’Associazione Radioamatori Italiani con tanti apparecchi da provare. Non mancheranno le associazioni comunali di Protezione civile: La Racchetta, Misericordia di Sesto, Misericordia di Quinto, Croce Viola, Croce Rossa. Alle 11 è previsto il saluto istituzionale del sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, del vicesindaco con delega alla Protezione civile Claudia Pecchioli e delle altre Autorità presenti.

La giornata è organizzata e promossa dal Servizio comunale di Protezione Civile, sui cui social sarà possibile seguirla in diretta. “Gli ultimi giorni sono stati segnati da grandi emergenze in Romagna e sulla costa toscana che hanno visto un forte impegno del sistema di Protezione civile – dice Pecchioli – Gli eventi estremi stanno diventando sempre più frequenti e poter contare su un sistema di Protezione civile efficiente e pronto a rispondere alle emergenze e a lavorare tutto l’anno sulla prevenzione fa la differenza. La Giornata di Protezione civile è un momento di festa, di conoscenza e approfondimento di come tutti noi, come cittadini, possiamo ridurre il rischio adottando comportanti appropriati. Ma, soprattutto, è un momento per ringraziare un patrimonio di donne, uomini, competenze e impegno sul quale sappiamo di poter contare. Un ringraziamento particolare va al nostro servizio comunale di Protezione Civile, un punto di riferimento per la nostra città, che ha lavorato alla realizzazione di questa giornata. E grazie, ovviamente, a tutte le associazioni e agli enti presenti, numerosissimi anche quest’anno, che ci permetteranno di conoscere un po’ meglio la complessa macchina organizzativa della Protezione civile”.