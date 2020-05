La provincia, la storia e gli amori. Il Maggio dei libri e dei fiori oggi in diretta FB

SESTO FIORENTINO – Cosa hanno in comune “Amore pasticci e altri guai” il romanzo rosè che ho scritto nel 2014 e pubblicato da Apice Libri nel 2016 e “A memoria- storia a fumetti di Sesto Fiorentino” di Andrea Meucci pubblicato nel 2019 da Apice Libri? L’editore. Sì, certo l’editore sestese che ha pubblicato entrambi i volumi e forse niente altro, o forse, chissà qualcosa li unisce un filo sottile che si dipana lungo il territorio, la provincia. Entrambi i libri sono storie di provincia che hanno voluto raccontare scorci di vita lontani dalle grandi città, con linguaggi diversi. Se ci sono o meno “punti in comune” tra le due esperienze letterarie lo scopriremo oggi alle 18 in occasione della rassegna online di Apice Libri di Stefano Rolle “Il Maggio dei libri e delle rose” in diretta sulla pagina FB di Apice Libri. Devo dire la verità, sono molto curiosa di scoprire se unisce qualcosa dei due libri oppure se il mio romanzo e il fumetto di Andrea Meucci non hanno proprio niente in comune. Ad aiutarci in questa scorribanda tra libri ci sarà l’assessore Silvia Bicchi, forse lo chiederemo a lei se c’è qualcosa che unisce due esperienze così distanti negli anni.

“Il Maggio dei libri e delle rose” è organizzato insieme alla casa editrice sestese anche dal Club del Giallo, Radio Geronimo, SestoTv e dalla Libreria Rinascita.