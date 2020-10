La Pubblica Assistenza di Campi alla marcia della pace ad Assisi

CAMPI BISENZIO – Alla marcia della pace in programma oggi ad Assisi hanno partecipato anche alcuni volontari della Pubblica Assistenza di Campi. Una scelta dettata (anche) dal fatto che quello in corso “è un anno veramente difficile per parlare di relazioni, – spiegano dall’associazione – amicizie, rapporti interpersonali; la pandemia ci ha profondamente cambiati anche se non ce ne accorgiamo. Parlare di pace sembra un’utopia in questo caos, ma in realtà non è così, ognuno di noi ha, proprio adesso, un grande bisogno di pace. Pertanto ci siamo attivati, convinti che portando la nostra presenza attiva ad Assisi, avremmo espresso il nostro obiettivo statutario, nel rispetto di tutti e di ognuno. I preparativi dell’evento hanno coinvolto, nell’ultima settimana in modo importante, i giovani e giovanissimi volontari e ne è risultato un meraviglioso striscione che oggi è stato mostrato durante il percorso della catena umana sulle strade ai piedi della Basilica. Un gruppo di volontari, inoltre, dei “temerari” hanno intrapreso il viaggio verso i luoghi dell’evento, sfidando anche il maltempo, lo ha tenuto orgogliosamente fra le meni. A loro un grazie per aver rappresentato tutti noi, per aver portato la nostra voce, per aver fatto vedere che la Pubblica Assistenza di Campi si basa su ideali validi e solidi”.