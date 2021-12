La Pubblica Assistenza di Campi in festa per i 166 anni dalla sua fondazione. E un “premio” ai volontari

CAMPI BISENZIO – Una giornata per festeggiare i 166 anni dalla fondazione della Pubblica Assistenza di Campi. E’ quella in programma domani, mercoledì 8 dicembre, presso la sede dell’associazione in via Orly a Campi Bisenzio, con il seguente programma: alle 9.15 accoglienza degli ospiti, a seguire saluto del presidente, Settimo Lipani. Alle 10 presentazione del […]

CAMPI BISENZIO – Una giornata per festeggiare i 166 anni dalla fondazione della Pubblica Assistenza di Campi. E’ quella in programma domani, mercoledì 8 dicembre, presso la sede dell’associazione in via Orly a Campi Bisenzio, con il seguente programma: alle 9.15 accoglienza degli ospiti, a seguire saluto del presidente, Settimo Lipani. Alle 10 presentazione del progetto “Vi presento il signor Coronavirus”, realizzato con il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio e del Cesvot (proiezione del Dvd e interventi di esperti e autorità); alle 12 inaugurazione dei nuovi mezzi sociali per poi concludere la giornata di festa con il pranzo a buffet (con prenotazione) e la premiazione dei volontari. Per informazioni 0558949296 – segreteria@pacampi.it oppure rivolgersi alla responsabile dei volontari al numero 345 6816618.