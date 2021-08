La Racchetta di Sesto Fiorentino in prima linea per la prevenzione degli incendi in Toscana

SESTO FIORENTINO – Sono in prima linea per spegnere gli incendi boschivi non solo nella Piana, ma anche in altre zone della Toscana, la Racchetta di Sesto Fiorentino è anche attiva nell’ambito del coordinamento volontario toscano per la prevenzione degli incendi. Compito questo che ha visto l’impegno al Parco della Maremma ad Alberese di quattro […]

SESTO FIORENTINO – Sono in prima linea per spegnere gli incendi boschivi non solo nella Piana, ma anche in altre zone della Toscana, la Racchetta di Sesto Fiorentino è anche attiva nell’ambito del coordinamento volontario toscano per la prevenzione degli incendi. Compito questo che ha visto l’impegno al Parco della Maremma ad Alberese di quattro volontari de La Racchetta di Sesto Fiorentino si sono altrernati nel grossetano su richiesta della Regione Toscana come presidio anticendio. Appena rientrati da Alberese i volontari questa mattina sono partiti per Pianosa dove è stato attivato, in accordo con la Regione Toscana il servizio anticendio boschivo.

Il servizio, spiegano dalla Racchetta di Sesto Fiorentino, sarà attivo fino alla fine di agosto e impegnerà un mezzo e due volontari del CVT (coordinamento volontariato toscano). Le attività antincendio saranno operando su tutta l’isola di Pianosa e, contestualmente, i volontari effettueranno il monitoraggio anche sull’isola d’Elba.

“Si tratta di un servizio indispensabile – ha spiegato l’assessore alla Protezione Civile, Silvano Mortula – che viene riattivato dopo molti anni. Le attività di controllo antincendio sono fondamentali per l’Isola di Pianosa e la presenza dei volontari sarà anche importante per il monitoraggio sull’isola d’Elba”.

La continua richiesta di interventi per lo spegnimento degli incendi prevede dopo il 15 di agosto la partenza di un’altra squadra da Sesto Fiorentino verso l’Isola d’Elba a supporto della Racchetta locale.