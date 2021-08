La Racchetta e Auser per accompagnare gli anziani ai soggiorni diurni de Le Croci

SESTO FIORENTINO – Sta per concludersi il soggiorno diurno estivo per le persone anziane organizzato dall’Associazione comunale Anziani di Sesto Fiorentino a Le Croci di Calenzano. In queste quattro settimane gli anziani sestesi sono stati accompagnati nella struttura delle Regine de Le Croci dove hanno trascorso la giornata, dai volontari delle associazioni di Sesto Fiorentino. […]

SESTO FIORENTINO – Sta per concludersi il soggiorno diurno estivo per le persone anziane organizzato dall’Associazione comunale Anziani di Sesto Fiorentino a Le Croci di Calenzano. In queste quattro settimane gli anziani sestesi sono stati accompagnati nella struttura delle Regine de Le Croci dove hanno trascorso la giornata, dai volontari delle associazioni di Sesto Fiorentino. “La Racchetta, insieme ad Auser e altre associazioni di volontariato, – spiega Ilaria Pozzi responsabile dei progetti sociali de La Racchetta – ha dato la propria disponibilità per la gestione del servizio di trasporto giornaliero da e per le abitazioni di alcuni dei partecipanti”.

Il progetto ha coinvolto una cinquantina di cittadini, tra i 75 e i 92 anni, per 6 giorni alla settimana. “E’ sempre una gioia per noi passare del tempo con queste persone veramente uniche, – prosegue Pozzi – con la loro allegria e gioia di stare insieme. Queste iniziative sono così importanti per i nostri anziani, altrimenti costretti a trascorrere l’estate nei loro appartamenti, spesso in solitudine”.