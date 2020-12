La Racchetta e CAI proseguono con la raccolta di generi alimentari nella giornata del Volontariato

SESTO FIORENTINO – Prosegue la raccolta di generi alimentari non deperibili all’interno di un progetto di aiuto a chi ha più bisogno soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria. Ad occuparsi raccogliere i generi di prima necessità sono i volontari in questo caso quelli de La Racchetta e del CAI Sesto Fiorentino. Si tratta, spiegano […]

Si tratta, spiegano i presidenti de La Racchetta Gianni Panunzi e del CAI Sesto Fiorentino Stefano Rolle di “una proposta che intende affiancare le iniziative, pubbliche e private, già messe in atto all’interno del nostro Comune. I cittadini che intendono fare una donazione, con il ritiro a domicilio dei generi alimentari, possono chiamare al 3371091786 (Ilaria, della Racchetta) oppure scrivere a info@caisesto.it“.

Questo è uno dei tanti impegni del volontariato, presenza importante ancora di più oggi 5 dicembre in cui si celebra la 35esima edizione del Volontariato International Volunteer Day)), ma è anche la giornata del Suolo (World Soil Day).

“La giornata del suolo, – spiegano i due presidenti – che per il 2020 ha come slogan Mantieni vivo il suolo, proteggi la biodiversità del suolo, vuole sensibilizzare governi, organizzazioni, comunità e cittadini sull’importanza di mantenere ecosistemi sani. L’altra, sotto lo slogan Insieme possiamo attraverso il volontariato, è dedicata quest’anno in modo particolare a coloro che hanno operato e operano nell’ambito dell’emergenza legata alla pandemia del Covid-19”.

Le due associazioni locali sono impegnate da sempre sia nella difesa e valorizzazione del suolo sia nel settore sociale.

“Come Associazioni La Racchetta – Antincendio Boschivo e Protezione Civile e CAI – Club Alpino Italiano – proseguono Panunzi e Rolle – siamo interessati ad ambedue le tematiche, che ci vedono costantemente impegnati sul territorio andando anche oltre quelli che sulla carta sono i nostri ambiti di pertinenza. Ma, d’altronde, la difesa degli ecosistemi e il volontariato sociale tendono allo stesso scopo: garantire il benessere umano. Il merito e i riconoscimenti che ogni giorno vengono rivolti ai volontari non sono mai abbastanza, ma nel nostro piccolo in questa “doppia giornata” ci teniamo a ringraziare pubblicamente tutti quei volontari di qualsiasi Associazione del territorio, nonché delle attivissime Parrocchie sestesi, che nel corso di quest’anno si sono resi preziose in diversi settori: dalla consegna del cibo alle persone anziane e a chi si è visto costretto a casa dalla quarantena, al recapito delle mascherine, al servizio d’ordine presso i seggi elettorali, al rifornimento gratuito di generi di prima necessità a quei nuclei familiari che si trovano in un particolare momento di disagio economico, alla distribuzione di un pasto caldo a coloro che di risorse proprie non ne hanno, ecc. Un lavoro in prima linea condotto con la massima collaborazione e senza individualismi tra tutti i soggetti interessati, grazie anche al coordinamento o al supporto dell’Amministrazione comunale. Un’esperienza forzata, quella del virus, ma che se non altro ha permesso di capire che il fare squadra sia l’unica soluzione. E siamo certi che così continuerà, anche a pandemia conclusa”.