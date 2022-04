La Racchetta e il CAI puliscono l’area lungo il torrente Zambra. Tra i rifiuti anche una capanna

SESTO FIORENTINO – Giornata di pulizia lungo il torrente Zambra. Oggi, sabato 23 aprile oltre 25 volontari della Racchetta e del CAI Club Alpino Italiano si sono dedicati alla rimozione dei rifiuti ingombranti che si trovavano lungo l’alveo del torrente Zambra e di fianco al sentiero Cai 3A che lo costeggia. I volontari hanno indossato guanti e raccolto gli scarti lasciati lungo il torrente, molti gli oggetti ritrovati e in alcuni casi anche piuttosto curiosi visto il luogo in cui sono stati trovati. Tra questi anche una capanna in metallo, che una dozzina di anni fa uno straniero disagiato si era costruito come riparo e ora rimasta a memoria di quella situazione difficile.

Dopo che l’uomo era stato preso in cura dai Servizi sociali, infatti, il manufatto e un quantitativo impressionante di rifiuti in legno e metallo erano rimasti lì per molti anni. Nessuno si era preoccupato di eliminare la capanna in metallo. Le due Associazioni gemellate hanno infine deciso di procedere a una pulizia radicale del luogo, come al solito a titolo gratuito e grazie alla buona volontà dei soci. La Racchetta ha anche messo i propri mezzi a disposizione per il trasporto dei rifiuti – circa 20 quintali, in un luogo individuato da Alia, in accordo con l’assessora all’ambiente Beatrice Corsi.

Tutta l’operazione è stata resa piuttosto complessa dal luogo scosceso e dalla lontananza della strada asfaltata. Sono stati necessari quindi diversi viaggi a piedi, con le jeep e il camion.

I Presidenti di CAI e Racchetta, si legge in una nota “colgono l’occasione per invitare i cittadini a valutare la possibilità di iscriversi a queste Associazioni che, insieme ai Carabinieri forestali, sono custodi del Parco territoriale di Monte Morello e dell’area pedecollinare”.