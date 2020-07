La Racchetta non solo antincendio, lancia un appello “i nostri mezzi hanno bisogno di un aiuto”

SESTO FIORENTINO – Conosciuta e impegnata soprattutto nell’Antincendio Boschivo, l’Associazione di Protezione civile La Racchetta è presente sul nostro territorio da oltre 40 anni. Durante il “lockdown” è stata in prima fila nella solidarietà, mettendo a disposizione i propri volontari per la consegna di mascherine, computer, spesa e farmaci a domicilio, collaborando con l’Auser di Sesto Fiorentino e continuando […]

SESTO FIORENTINO – Conosciuta e impegnata soprattutto nell’Antincendio Boschivo, l’Associazione di Protezione civile La Racchetta è presente sul nostro territorio da oltre 40 anni. Durante il “lockdown” è stata in prima fila nella solidarietà, mettendo a disposizione i propri volontari per la consegna di mascherine, computer, spesa e farmaci a domicilio, collaborando con l’Auser di Sesto Fiorentino e continuando nello stesso tempo con le altre attività.

L’Associazione a Sesto conta 110 soci, oltre la metà dei quali dall’inizio dell’anno sono stati impegnati in 400 servizi, per 2.500 ore di intervento con oltre 15mila chilometri percorsi prevalentemente sul territorio comunale. Svolge alcune progetti in convenzione con il Comune di Sesto Fiorentino e con la Regione Toscana. Le attività svolte oltre all’Antincendio boschivo, che vede impegnati oltre 30 volontari abilitati con visite mediche e con corsi specifici, sono: Protezione Civile Comunale, Città Metropolitana, supporto alla Polizia Municipale, coordinamento Misericordie del fiorentino, Misericordia di Quinto, Pro Loco, Centro Commerciale Naturale Sesto Sotto Casa, Auser, Avis, Ant e il progetto in collaborazione con il CAI “Aiutaci ad Aiutare” varato durante il lockdown, interventi urgenti di manutenzione del verde pubblico, oltre all’innaffiatura degli arredi floreali nel centro cittadino. Ha in dotazione 5 mezzi: un autocarro 4×4 polivalente, un pulmino e tre fuoristrada attrezzati forniti di rimorchio. E, proprio sulla manutenzione di tali mezzi, il Coordinatore della Racchetta di Sesto Fiorentino, Gianni Panunzi, lancia un appello.

“I nostri interventi – dice Panunzi – richiedono l’utilizzo degli automezzi che mettiamo a disposizione, ma che hanno bisogno di una manutenzione talvolta molto costosa. La nostra è un associazione che vive in buona parte di convenzioni stipulate con enti pubblici, risorse che usiamo ad esempio per le spese vive di gestione ordinaria dei mezzi, attrezzature, dispositivi di sicurezza per l’antincendio e per la manutenzione della base operativa La Torretta a Monte Morello. Durante l’emergenza sanitaria alcuni mezzi si sono danneggiati, purtroppo le riparazioni saranno totalmente a carico della nostra associazione, quindi cerchiamo ora un carrozziere che possa sistemarli al meglio, a un costo il più basso possibile, In modo da risparmiare risorse per investirle su altre attrezzature da mettere a disposizione per la nostra comunità”. Per chi volesse rispondere all’appello: [email protected].