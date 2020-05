La ripartenza a Signa: parrucchieri, prenotazioni fino a giugno

SIGNA/CAMPI BISENZIO – Lo stesso “mestiere”, tre storie diverse fra loro. Tre storie di ripartenza dopo il lockdown che vedono come protagonisti tre parrucchieri della Piana da sempre vicini a Piananotizie. Oltre che dal punto di vista personale con chi scrive. L’occasione giusta, quindi, per sapere come è stata la loro ripresa dopo due oltre due mesi di inattività forzata. E con un’altalena” di emozioni che, soprattutto negli ultimi tempi, per chi doveva – e voleva – riprendere a lavorare, non è stata proprio piacevole. Siamo stati da Francesco Laudisio, di “Idee in testa”, a San Mauro, in piazza Don Pollai, che per prima cosa ha voluto ricordare il babbo, Biagio, con cui aveva iniziato questa avventura nel 1997. Abbiamo proseguito con Fabiola e Benedetta Pancani di “Faby Fashion”, il cui negozio è nel Comune di Campi, in via San Martino, ma loro sono signesi, anzi sammoresi da sempre. Per concludere con Francesco e Marco Tabani (con babbo Sauro che nell’occasione, dopo avermi salutato, si è “defilato”) de “L’Extro di Sauro”, in via Indicatorio, ai Colli. Cosa abbiamo notato? Il sorriso, la voglia di ripartire, la passione che ci mettono in un lavoro che, in questo periodo di lockdown, li è mancato. E, per fortuna, adesso gli appuntamenti non mancano. Ascoltiamolo direttamente da loro.

