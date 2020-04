La ripartenza dello sport post Covid-19, webinar con Sporteams e Lega Nazionale Dilettanti 

FIRENZE – Il Comitato Regionale Toscana LND, in collaborazione con Sporteams, azienda attiva nella digitalizzazione sportiva e partnership del CRT – LND, organizza per oggi, mercoledì 29 aprile, alle 17.30 il webinar “La ripartenza dello sport post Covid-19”. Gli argomenti trattati saranno: la digitalizzazione come strumento per poter iniziare al meglio la nuova stagione sportiva; strumenti finanziari a disposizione delle società sportive per la ripartenza; iniziative proposte dal Comitato Regionale Toscana LND-SGS. Relatori: Luca Bassilichi – HT Value srl, Fabio Zucconi – Sporteams dottore commercialista consulente software gestionale ASD, Simone Boschi – Commercialista revisore legale e consulente del CRT LND, e Paolo Mangini – Presidente del CRT LND. Moderatore Tommaso Orlandi – Sporteams

“A ogni video conferenza – si legge in una nota – potranno accedere, in base all’ordine di arrivo, solo 150 persone in contemporanea. Pertanto, sulla base delle richieste pervenute, verranno organizzate, nel caso, successive videoconferenze, fino a esaurimento delle domande pervenute. Si pregano le società ad effettuare un’unica richiesta di partecipazione al webinar, così da permettere la presenza al maggior numero di ASD”.