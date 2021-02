La riqualificazione del Crocifisso parte dal chiosco: aperto il bando per la gestione. C’è tempo fino al 12 marzo

SIGNA – A Signa nasce il comitato per il no alla riforma costituzionale per cui saremo chiamati a votare nel mese di ottobre. E il primo appuntamento in programma di “Anche Signa per il no” è fissato per martedì prossimo, 28 giugno, presso il bar “La Baraonda”, in via Guido Rossa, zona Crocifisso alle 21. […]