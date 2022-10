“La rosa e l’usignolo”: nuova collaborazione fra il Cinema Spazio Alfieri e il Museo Enrico Caruso

LASTRA A SIGNA – In occasione della mostra fotografica e di poesia “La rosa e l’usignolo. Da Tehran a Bam”, che è stata presentata lo scorso 30 settembre, e dell’uscita in sala del nuovo film del regista iraniano Jafar Panahi, il Museo Enrico Caruso ha avviato una collaborazione con il Cinema Teatro Spazio Alfieri di Firenze. Da giovedì 6 ottobre sarà infatti possibile, […]

LASTRA A SIGNA – In occasione della mostra fotografica e di poesia “La rosa e l’usignolo. Da Tehran a Bam”, che è stata presentata lo scorso 30 settembre, e dell’uscita in sala del nuovo film del regista iraniano Jafar Panahi, il Museo Enrico Caruso ha avviato una collaborazione con il Cinema Teatro Spazio Alfieri di Firenze. Da giovedì 6 ottobre sarà infatti possibile, presentando il coupon rilasciato ai visitatori della mostra, assistere alle proiezioni del film “Gli orsi non esistono” con biglietto ridotto. Viceversa chi presenterà il biglietto del film presso Villa Caruso potrà accedere gratuitamente non solo alla mostra fotografica ma anche alla collezione permanente. Inoltre durante i giorni di proiezione del film sarà allestita presso il Cinema una sezione della mostra con alcune fotografie e proiettata una selezione di poesie.

Per quanto riguarda il film, ideato e realizzato pochi mesi prima del suo ultimo arresto e imprigionamento come dissidente avvenuto lo scorso luglio, questo ultimo film di Jafar Panahi è un ulteriore esempio di cinema clandestino al quale il regime iraniano ha costretto il regista ormai da anni. Cinema e metacinema in cui l’atto stesso di espressione individuale finisce per delinearsi come strumento di posizionamento politico-esistenziale. “Gli orsi non esistono” ritrae due storie d’amore parallele. Due storie in cui gli amanti vengono osteggiati dalle forze della superstizione, dalle meccaniche del potere e da ostacoli nascosti e inevitabili. Per consultare gli orari delle proiezioni visita www.spazioalfieri.it, biglietti acquistabili al link https://spazio.spazioalfieri.18tickets.it/