“La rovesciata di Parola” alla Libreria Rinascita

SESTO FIORENTINO – “La rovesciata di Parola. Il gesto atletico più famoso della storia del calcio da Foto Fiorenza alle figurine Panini” è il racconto definitivo della genesi e dello sviluppo di una delle icone italiane nel mondo: l’immagine dell’acrobazia aerea eseguita dal capitano bianconero Carlo Parola nei minuti finali di un vecchio, mitico Fiorentina-Juventus del 15 gennaio 1950.

Una “spazzata difensiva” divenuta celeberrima grazie al disegno che ne eseguì, quasi casualmente nel 1970, il giovane illustratore Wainer Vaccari – entrato a lavorare alla Panini di Modena come magazziniere –, e che da allora è stato stampato su tutte le bustine delle figurine del calciatori Panini con una diffusione planetaria.

In quella partita del 1950 lo scatto originale – un mix di abilità e fortuna – fu opera del fotografo Corrado Banchi, di Massa Marittima, che collaborava strettamente con lo studio Foto Fiorenza di via del Proconsolo a Firenze, per decenni agenzia fotografica ufficiale della Fiorentina e della Nazionale. Lo sviluppo del rullino fu effettuato proprio da Foto Fiorenza, e la stampa affissa insieme alle altre nel tardo pomeriggio della domenica nella vetrina del negozio, come si usava fare abitualmente in un’epoca molto lontana da quella social attuale.

Lo scrittore e storico dell’arte Matteo Cecchi ci racconta l’appassionata vicenda di questa immagine, potendo vantare un valore aggiunto non di secondo piano: Mario Cecchi, uno dei due soci di Foto Fiorenza, era suo nonno.

Il libro, pubblicato da «apice libri», è ricco di foto d’epoca che saranno proiettate durante la presentazione del volume alla Libreria Rinascita, sabato 12 novembre alle ore 17.30.