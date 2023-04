La Sala Ragazzi della Biblioteca si riempie di eventi

SESTO FIORENTINO – Tante iniziative nella Sala Ragazzi della Biblioteca Ragionieri . I più piccoli potranno divertirsi con Nati per Leggere e Nati per la Musica, per gustare fin dai primi mesi la bellezza delle storie e dei suoni. Il gruppo Leggere Insieme e i Genitori da Favola torneranno a regalare tante storie e divertimento […]

SESTO FIORENTINO – Tante iniziative nella Sala Ragazzi della Biblioteca Ragionieri . I più piccoli potranno divertirsi con Nati per Leggere e Nati per la Musica, per gustare fin dai primi mesi la bellezza delle storie e dei suoni. Il gruppo Leggere Insieme e i Genitori da Favola torneranno a regalare tante storie e divertimento mentre il Museo Ginori offrirà la possibilità di sperimentare la lavorazione della ceramica con due laboratori per bambini durante i quali i loro accompagnatori potranno partecipare ad una visita guidata alla mostra.

Gli appuntamenti di Danzando con i libri aiuteranno i bambini a scoprire la bellezza della danza creativa mentre Leggere in tutti i sensi è un ciclo ai attività inclusive pensate per favorire la partecipazione di tutti. Con A tu per tu. Pomeriggio con l’autore – Junior i bambini potranno conoscere scrittori e illustratori e divertirsi ascoltando nuove storie direttamente dalla voce dei loro autori.

Ci sarà inoltre spazio per i giochi con un pomeriggio dedicato ai giochi di ruolo a cura di Kraken Aps, per ragazzi da 8 anni e adulti. Con Robo-lab invece i bambini da 7 a 9 anni potranno giocare e divertirsi con il coding e la robotica.

Tornano anche gli appuntamenti della domenica mattina con le letture e i laboratori a cura della Società per la Biblioteca Circolante.

A partire dal 15 Aprile inizierà un nuovo percorso che prevede appuntamenti per tutte le età: si tratta di MusicArte, una serie di laboratori creativi e inclusivi per valorizzare la lettura e la musica, un progetto a cura di Centro Studi Musica & Arte e Promposi, realizzato con il contributo di Fondazione CR Firenze.

Sabato 29 Aprile alle 11 un appuntamento davvero speciale: incontreremo Fuad Aziz, autore e illustratore di tante meravigliose storie. Con lui inaugureremo il ciclo di incontri I colori della Pace, letture e laboratori per bambini da 5 a 10 anni.

Per i più grandi (a partire da 12 anni) e per gli adulti segnaliamo invece il reading Il Maestro, a cura di Francesco Viliani, tratto dall’albo illustrato di Fabrizio Silei e Simone Massi: un’occasione per ricordare Don Lorenzo Milani in occasione del Centenario della sua nascita.

Vi ricordiamo infine che i nostri bibliotecari della Sala Ragazzi sono sempre a disposizione per consigliare un libro e aiutare nella ricerca!

La partecipazione a tutti gli appuntamenti è gratuità ma è necessario prenotare sulla pagina www.bibliosestoragazzi.it/eventi oppure telefonando allo 0554496851.