“La salute in un talk”, incontri di Synlab Toscana

SESTO FIORENTINO – “La salute in un talk” è il titolo della rassegna di Synlab Toscana: martedì 28 gennaio alle 18.30 aprirà con l’incontro ad accesso libero “Benessere intestinale: un approccio multidisciplinare a 360°” presso il Centro Medico di Sesto Fiorentino, Polo C – via della Querciola, 12. L’appuntamento avrà come relatori Fabrizio Muscas, gastroenterologo e Debora Vincenti, nutrizionista, che durante il talk approfondiranno i seguenti temi dal loro punto di vista medico: microbiota, disbiosi ed emotività intestinale. Gli specialisti spiegheranno come mantenere in salute l’intestino attraverso una corretta alimentazione che non prevede l’uso di farmaci; l’importanza di sottoporsi a visite ecografie sia in presenza di disturbi lievi che nella gestione di malattie diagnosticate; come discendere tra condizioni che necessitano di approfondimenti maggiori e terapie farmacologiche o situazioni in cui è sufficiente un approccio alimentare più sano.