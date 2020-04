La “scatola della solidarietà” in piazza del Sapere

CALENZANO – La “cesta della solidarietà” è comparsa anche a Calenzano. In realtà si tratta di una scatola, ma non è certo il contenitore che conta, è il contenuto e la possibilità che “Chi ha può dare, chi non ha può prendere”. La scatola dove poter lasciare i prodotti di prima necessità si trova in piazza del Sapere al numero 19. All’inerno della scatola ci sono generi di prima necessità come latte, biscotti, pasta, passata di pomodoro e scatolame vario.

“Chi vorrà partecipare alla raccolta, potrà lasciare qualcosa nella scatola, – si legge nel post di Facebook – mentre chi avrà bisogno potrà usufruirne nel più totale anonimato (la scatola sarà sempre presente giorno e notte)”.

Foto da Facebook