La scelta del nuovo medico si fa anche on line. Asl Toscana Centro: tutte le info per ottimizzare i tempi di attesa

FIRENZE – La scelta del nuovo medico e pediatra di famiglia può essere effettuata in pochi passaggi anche tramite modalità on line: la piattaforma regionale dedicata, l’App Toscana Salute oppure inviando una e-mail con il format compilato in tutte le sue parti. E’ un’opportunità per ottimizzare i tempi di attesa agli sportelli dei presidi socio sanitari territoriali e facilitare il cittadino nella scelta del nuovo professionista in pochi click.

Tre le possibilità: attraverso la piattaforma Open Toscana gli iscritti all’anagrafe sanitaria possono accedere al portale: https://open.toscana.it/servizi predisposto da Regione Toscana, per il servizio “Scelta medico on line”, attivo per i cittadini residenti e/o domiciliati in Toscana e utilizzabile con tessera sanitaria o SPID. Il cambio on line necessita infatti di autenticazione attraverso l’utilizzo di Tessera Sanitaria attiva oppure tramite credenziali Spid, ovvero il sistema di autenticazione che permette a cittadini e imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti con un’identità digitale unica. Tutte le informazioni su dove e come richiedere le credenziali Spid sul sito https://www.spid.gov.it/cittadini/; attraverso la App Toscana Salute di Regione Toscana per smartphone e tablet, disponibile e all’interno dei market dei principali sistemi operativi per smartphone e tablet; via e-mail previa compilazione del modulo on line in ogni sua parte con particolare attenzione alla corretta selezione del Comune di Residenza/domicilio. I dettagli sulle modalità on line sono indicate sul sito Azienda Usl Toscana Centro nella sezione “Medico di Famiglia e pediatra (scelta)”.