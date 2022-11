“La scelta del teatro”: la nuova stagione del Teatro della Limonaia

SESTO FIORENTINO – Il Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino presenta la stagione 2022/2023 dopo trentaquattro anni consecutivi di attività. Dal 2019 il Teatro è gestito in forma di ATS da: ass. Atto Due, ass. Teatro della Limonaia e ass. Company Blu. Il programma di quest’anno è quindi rappresentativo di ognuna delle singole Associazioni che ne curano le ospitalità, le scelte produttive, l’offerta di residenza a nuovi interpreti e autori e gli importanti momenti formativi. Il peso della Storia, per quanto enorme, non equipara il tempo presente, il susseguirsi di eventi, la cui forma si rivela solo dopo. Non è sufficiente capire il passato e abbandonarci ad una ricostruzione conciliante. Il tempo presente richiede l’impegno contro l’indifferenza. E quale strumento migliore del Teatro può soddisfare il bisogno di essere immersi nella contemporaneità? Il Teatro della Limonaia nasce come scelta di espressione di un bisogno, quello di un gruppo di artisti, tecnici, organizzatori, formatori di realizzare “un luogo” che non sia solo spazio di visione e rappresentazione, ma riesca a coniugare l’ospitalità con la produzione di nuove opere e di nuove drammaturgie, con lo sviluppo di nuove forme coreografiche, con la formazione di artisti e l’accoglienza tutelata a nuove generazioni. Il teatro oggi più che mai va inteso come delicato esercizio di “scelta”, un urlo e un sussurro radicali e consapevoli. Un luogo etico legato alla ricerca e all’indagine di una necessaria cura eco-compatibile di arte collettiva.

“Oggi più che mai – si legge in una nota – sentiamo il bisogno di costruire luoghi che ci riportino alla produzione creativa di cultura che, pur rispettando le regole ne vada oltre. Oltre ad un mercato che non accoglie più, un’iperproduzione incessante legata a tempi di catena di montaggio, un’afasia della ricerca, una rincorsa affannosa di microprogetti che non rispondono più a visioni ed identità artistiche. È anche per questo che nella stagione 2022-2023 vogliamo rivendicare con forza la “scelta” fatta da tempo al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino: attori, danzatori, registi, tecnici, lavoreranno, attraverso tre direzioni artistiche separate, “immersi” nella realtà, tra cultura, socialità e osservazione, scegliendo di spostare continuamente il proprio punto di vista dentro la complessa pluralità del contemporaneo. La stagione teatrale 2022-2023 è quindi la scelta del “tempo presente”, una proposta articolata di orizzonti e relazioni culturali e artistici, un invito ad accettare la sfida della complessità di fronte alla serenità dell’indifferenza”.

Questi i prossimi spettacoli in programma: sabato 5 novembre alle 20,30, “Tracce | looking for a place to die (anteprima) [danza]”, di e con: Sara Capanna, Barbara Carulli, Michele Scappa. Coproduzione: Anghiari Dance Hub e Company Blu. A seguire “Detrital Wash” [danza], Concept Luca ZanniDanza Maria Vittoria Feltre. Produzione Company Blu. Domenica 6 novembre alle 17 “En Pathos – Sentirsi perduti” [danza] di e con Valentina Sechi e Luca Tomao. Produzione Versiliadanza. A seguire “Domino” [danza] di Tommaso Serratore, con Sara Sguotti e Tommaso Serratore, coproduzione Perypezye Urbane / Versiliadanza. Info: Teatro Limonaia, via Gramsci 426, Sesto Fiorentino, 393 8120835 – prenotazioni@teatrolimonaia.it