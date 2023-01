La scomparsa di Fabrizio Braschi

CALENZANO – E’ scomparso Fabrizio Braschi, ex sindaco di Calenzano, in carica dal 1995 al 1999 dopo la legislatura di Riccardo Gori e prima di quella di Giuseppe Carovani. Fabrizio Marcello Braschi, 75 anni, pratese, dirigente d’azienda, è stato assessore nella seconda giunta di Claudio Martini al Comune di Prato e consigliere comunale. “Esprimo a nome della comunità calenzanese e dell’amministrazione – ha detto il sindaco Riccardo Prestini – le condoglianze alla famiglia e in particolare alla moglie Elisabetta e al figlio Giacomo. Braschi è stato un amministratore attento e solerte. Durante il suo mandato fu attivato il processo che ha delineato lo sviluppo urbanistico della città così come la vediamo oggi, con l’approvazione della variante generale che comprendeva in primo luogo la trasformazione dell’area ex Roller e dell’area commerciale ex Franceschini. Ricordo il suo grande impegno nella fase di transizione della società di gestione dei rifiuti dell’area fiorentina da Consorzio Quadrifoglio a Società per azioni e soprattutto il suo impulso per dare una nuova organizzazione al Comune di Calenzano, recependo le leggi di riforma della pubblica amministrazione emanate proprio in quegli anni, mettendo al servizio dell’ente la sua intelligenza e la sua esperienza manageriale nel dare un volto moderno ed efficiente alla macchina comunale”. Anche il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, e la giunta comunale esprimono il proprio cordoglio e vicinanza alla famiglia. La camera ardente sarà allestita domani nel Salone consiliare del Comune di Prato e sarà aperta al pubblico dalle 10. La commemorazione pubblica sarà alle 16.30 alla presenza dei sindaci di Prato e Calenzano.