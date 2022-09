La segnalazione era giusta: Carabinieri forestali e Polizia municipale scoprono una discarica a cielo aperto in via Mammoli

CAMPI BISENZIO – Via Mammoli torna, suo malgrado, alla ribalta della cronaca. Nei giorni scorsi, infatti, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Ceppeto, insieme a personale della Polizia Municipale di Campi Bisenzio, hanno effettuato un sopralluogo finalizzato alla verifica di una segnalazione per “presunto degrado ambientale”. E la segnalazione aveva “visto giusto”: sul posto, all’interno di un’area recintata, hanno notato subito la presenza di un cumulo di rifiuti depositati al suolo alla rinfusa e altri caricati sul cassone di un automezzo. Contemporaneamente è stato individuato un uomo all’interno dell’area, risultato poi essere il proprietario del motocarro, e, una volta entrati all’interno, hanno riscontrato la presenza di un vero e proprio deposito di rifiuti speciali, prettamente di natura metallica. In particolare una batteria per auto esausta, un motore a scoppio, rottami in ferro, arredi per ufficio in metallo, un frigorifero fuori uso, transenne, lamiere, tubi in ferro. Altri rifiuti erano depositati nel cassone del mezzo, fra l’altro non funzionante e con l’autorizzazione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali sospesa. Tutti i rifiuti erano esposti agli agenti atmosferici e una parte anche a diretto contatto con il terreno, privi di qualsiasi norma di sicurezza, terreno concesso all’uomo in comodato gratuito d’uso. Dalle verifiche effettuate, il deposito/gestione dei rifiuti risultava dunque non autorizzato. E’ stato segnalato all’Autorità giudiziaria il proprietario del furgone per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non, in assenza di autorizzazione, come previsto dal Testo Unico Ambientale. I Carabinieri Forestali hanno inoltre eseguito a fini preventivi anche il sequestro penale dell’area dei rifiuti, per una superficie pari a cinquanta metri quadrati e del mezzo.