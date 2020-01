SESTO FIORENTINO – La senatrice Liliana Segre è cittadina onoraria di Sesto Fiorentino. Lo ha deliberato il Consiglio comunale nella seduta che si è tenuta nel pomeriggio di oggi, martedì 28 gennaio, con l’approvazione all’unanimità della proposta avanzata da tutte le forze politiche e partita da una iniziativa promossa in novembre dal comitato “Sesto pacifista e solidale”.

La discussione dell’atto è stata introdotta dagli interventi di Alessio Ducci, presidente di Aned Firenze, e di Gad Piperno, rabbino capo della Comunità ebraica di Firenze.

“È una giornata storica – ricorda il sindaco Lorenzo Falchi – Approviamo un atto di grande valore simbolico all’indomani di una ricorrenza importante come il Giorno della Memoria. La vita della senatrice Liliana Segre, il suo impegno nelle scuole e tra i giovani è un richiamo altissimo affinché a tutti i livelli, come cittadini e come rappresentanti delle istituzioni, ribadiamo la centralità della memoria. Assistiamo allo sdoganamento di parole d’odio che credevamo relegate a un passato che non deve e non può ritornare. Dobbiamo raccogliere il testimone dalle donne e dagli uomini che portano sulla loro pelle le cicatrici della più grande tragedia del XX secolo e dobbiamo farne un patrimonio condiviso e indispensabile, affinché quello che è stato non sia mai più”.