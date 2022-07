La Sestese guarda al futuro e strizza l’occhio al calcio femminile

SESTO FIORENTINO – La Sestese guarda al futuro. E lo fa con “forza”, con un impegno rinnovato ma anche strizzando l’occhio al calcio femminile. Intanto aprendo le iscrizioni alla Scuola calcio, sia maschile che femminile (nelle locandine che pubblichiamo qui di seguito trovate tutte le informazioni necessarie). Ma, al tempo stesso, decidendo di dare ancora più peso di quanto non abbia fatto finora proprio al settore femminile, con la società rossoblu che può già contare su una quindicina di bambine tesserate ma che vorrebbe arrivare almeno a venti. La nuova stagione parte in pratica adesso, con le iscrizioni: quale migliore momento, quindi, per provare a tirare due calci a un pallone in un impianto sicuro e al passo con i tempi? Fra l’altro, come ci spiegano dalla Sestese, la società ha già predisposto anche per la stagione a venire due allenamenti settimanali specifici proprio per le bambine, con l’opportunità di allenarsi anche con i maschietti e provare a mettere su una squadra mista che possa partecipare a un campionato.

Una realtà, quella femminile, a cui la Sestese si è affacciata nella passata stagione nella fascia di età 5-12 anni. Parallelamente va avanti l’attività della Scuola calcio maschile con oltre 200 tesserati e un nuovo responsabile che è Fabrizio Mancini. Info e iscrizioni 0554201042 – e-mail info@sestesecalcio.it