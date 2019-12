La Sestese Maxitalia Service Jumboffice vince… per Beppe

SESTO FIORENTINO – Alla vigilia della partita, l’ultima prima di Natale, era arrivata la terribile notizia: Beppe non c’è più, Beppe che che con i colori della Sestese aveva solcato i campi della serie A “ci ha lasciati e per i dirigenti che allora erano compagni di squadra è stato un colpo al cuore”, dicono dalla società. La Sestese Maxitalia Service Jumboffice è scesa in campo con il lutto sulla maglia e prima della partita è stato osservato un minuto di silenzio.

Poi si è pensato solo a giocare e i ragazzi di mister Marchi continuano nel trend positivo delle ultime settimane inanellando la terza vittoria di fila che, complice la sconfitta di Scandicci, porta i sestesi al quarto posto in classifica in coabitazione proprio con Scandicci. La Sestese Maxitalia Service contro la GRM Infissi Arezzo non ha avuto grossi problemi, mantenendo sempre il gioco e concedendo poco o niente agli avversari, se non nel secondo set quando i sestesi hanno avuto uno sbandamento e gli ospiti si sono rifatti sotto, ma senza creare grossi problemi ai padroni di casa che si sono prontamente ripresi. Da sottolineare il debutto in prima squadra del palleggiatore dell’Under 18, il sedicenne Pietro Parrini e del libero dell’Under 16, il quindicenne Lorenzo Borgogni.