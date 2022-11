La settimana dell’infanzia a Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Prende il via venerdì 18 novembre, la settimana dedicata all’infanzia promossa dal Comune di Sesto Fiorentino con il patrocinio della Regione Toscana, dell’Istituto degl’Innocenti e dell’Università di Firenze.“Il cantiere 0/6: generare alleanze per crescere insieme” è il titolo del convegno che si aprirà alle 15 presso il Cinema Grotta (via Gramsci 387), […]

SESTO FIORENTINO – Prende il via venerdì 18 novembre, la settimana dedicata all’infanzia promossa dal Comune di Sesto Fiorentino con il patrocinio della Regione Toscana, dell’Istituto degl’Innocenti e dell’Università di Firenze.

“Il cantiere 0/6: generare alleanze per crescere insieme” è il titolo del convegno che si aprirà alle 15 presso il Cinema Grotta (via Gramsci 387), al quale prenderanno parte anche l’assessora regionale Alessandra Nardini, la vicesindaca del Comune di Milano Anna Scavuzzo (in videoconferenza), la direttrice generale dell’Istituto degli Innocenti Sabrina Breschi e la dirigente del Settore educazione 0-6 della Regione Toscana Sara Mele.

I lavori del convegno proseguiranno nella mattinata di sabato 19 novembre presso il Cnr (via Madonna del Piano 10).

Sempre sabato, alle 16,30, presso la biblioteca Ragionieri sarà inaugurata alla presenza del sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, la mostra “Immagina un nido”.

Le iniziative della settimana dell’infanzia proseguiranno fino al 27 novembre, con laboratori, spettacoli e incontri per adulti e bambini.

Tutte le informazioni, il programma integrale del convegno e il calendario delle iniziative sono disponibili all’indirizzo https://bit.ly/settimanainfanzia.