La sfida del futuro è l’ambiente: Sinistra per Calenzano lancia l’appello con tre incontri e tavoli sul clima

CALENZANO – Tre appuntamenti per parlare di ambiente e presentare proposte e idee per superare la crisi climatica e tavoli di lavoro aperti: è quanto organizzato da Sinistra per Calenzano insieme ad Assieme ed Ecolobby per i prossimi mesi. “Partiremo dai temi generali legati all’ambiente, come la transizione energetica o la mobilità sostenibile – spiega Giuseppe Carovani di Sinistra per Calenzano – per approdare alla realtà locale: idee e proposte per Calenzano”. Sinistra per Calenzano parteciperà alla manifestazione di Firenze sul clima in programma venerdì 25 marzo e a questo proposito lancia un appello proponendo proprio incontri e tavoli di lavoro sull’ambiente di oggi e su quello futuro.

Gli incontri si terranno nei circoli Arci dalle 9.30 alle 18.30. Il primo sarà sabato 9 aprile alla Casa del popolo di Calenzano e avrà come tema “La transizione energetica: quali possibilità per le energie rinnovabili e l’efficientamento energetico nel nostro territorio” e si parlerà delle comunità energetiche rinnovabili, del fotovoltaico e dell’efficientamento energetico degli edifici. Il secondo appuntamento sarà sabato 7 maggio al circolo Arci La Fogliaia sul tema “Il territorio come bene comune e risorsa esauribile da preservare e valorizzare: quali scelte per il futuro”. Si parlerà di riuso, valorizzazione del territorio agricolo, e riappropriazione del territorio rurale. Il 18 giugno al Circolo Arci La Vedetta di Settimello si parlerà di “Verso la mobilità sostenibile” con argomenti sull’uso della bicicletta, sul trasporto pubblico locale e il futuro della mobilità elettrica.