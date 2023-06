La Shin Do Kan “suona la settima” ai Campionati nazionali di Judo: cinque medaglie d’oro, un argento e un bronzo

LASTRA A SIGNA – Se c’è un esempio concreto di società sportiva guidata con il cuore, questa è la Shin Do Kan di Lastra a Signa. Lo dice il nome stesso, visto che la traduzione di “Shin” è proprio cuore, lo dicono soprattutto la passione che istruttori, guidati dal maestro Stefano Nistri, e atleti mettono in tutto quello che fanno. E i risultati stanno lì a evidenziarlo ulteriormente. Nel week end appena passato, per esempio, si sono svolti i Campionati nazionali di Judo validi per il settore discipline orientali Uisp, manifestazione che ha visto la Shin Do Kan conquistare 5 medaglie d’oro, 1 d’argento, 1 di bronzo e due quinti posti, oltre alle ottime prestazioni da parte di chi si cimentava con le gare per la prima volta e che, pur non raccogliendo alcuna medaglia, ha sicuramente combattuto a dare una bella immagine della società lastrigiana a carattere nazionale. Queste invece le medaglie conquistate: categoria Cadetti femminile bronzo per Martina Cresci, categoria Senior femminile argento per Anita Cannarozzo, categoria esordienti femminile oro per Aurora Pasquali, categoria Junior femminile oro per Viola Malpezzi, categoria Cadetti maschile oro per Giacomo Ledda, categoria Junior maschile oro per Filippo Boretti, categoria Senior maschile oro per Gionata Benelli. Inoltre, al cospetto di oltre 500 atleti e due giorni di gare, la Shin Do Kan si è classificata all’ottavo posto entrando così nella classifica delle prime dieci società premiate tutte con una coppa. Tutti risultati per i quali il presidente Maurizio Mignolli si è voluto congratulare con gli atleti per l’impegno profuso e i risultati ottenuti, ringraziando “tutti gli istruttori della società per il grande lavoro di squadra che riescono a produrre, con particolare orgoglio Lorenzo Poggiali, che essendo da poco diventato arbitro nazionale era per la prima volta a un campionato italiano dove ha svolto ottimamente il proprio ruolo. Senza dimenticare chi coordina questa bella realtà, ovvero il maestro Stefano Nistri”, che, come dicevamo in precedenza, “guida tutti con il cuore”.