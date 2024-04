La sicurezza stradale: gli studenti del Calamandrei in visita al circuito del Mugello

SESTO FIORENTINO – La sicurezza sulle strade è un tema affrontato dagli studenti del Calamandrei grazie ad un progetto che si chiama “In strada e in pista vincono le regole”: Mery Coscarelli, docente della scuola sestese, ha accompagnato gli studenti al circuito del Mugello per una giornata intensiva sulla sicurezza sulle strade. Tra curiosità, informazioni […]

SESTO FIORENTINO – La sicurezza sulle strade è un tema affrontato dagli studenti del Calamandrei grazie ad un progetto che si chiama “In strada e in pista vincono le regole”: Mery Coscarelli, docente della scuola sestese, ha accompagnato gli studenti al circuito del Mugello per una giornata intensiva sulla sicurezza sulle strade. Tra curiosità, informazioni e divertimento gli studenti hanno potuto toccare da vicino, conoscendo le regole, cosa significa avere viaggiare sulle strade in sicurezza. Ospitiamo volentieri su piananotizie.it il racconto della giornata curato da Mery Coscarelli.

“In strada e in pista vincono le regole”

Rieccoci qui: le porte del Mugello si spalancano per la dodicesima volta ai nostri studenti!

Quest’anno ci accoglie il rombo di macchine d’epoca che stanno provando nella pista di questo scorcio di Toscana. Wow

Il rombo dei motori fa subito emozionare i nostri ragazzi.

Come ormai prassi ci accomodiamo nella sala stampa del circuito Ferrari e qui ascoltiamo il saluto del Direttore dell’Aci, la Dott.ssa Alessandra Rosa, che ha sottolineato l’ottimo rapporto che intercorre fra l’Aci e il nostro istituto. Questa bellissima collaborazione, iniziata nell’anno scolastico 2008/ 2009, continua ancora!

Ho iniziato con una classe e con la mia meravigliosa Stefania Pratellesi, amica, collega e compagna di tante avventure. Quest’anno le classi sono otto, il lavoro è sempre tanto, ma la soddisfazione è grande.

Il posto di Valentina, Marco, Giulia… è stato preso da Tommaso, Giada, Cristina, Charlotte… la classe era la quinta C Erica, ora è la quinta C Linguistico: é cambiato l’indirizzo, ma i volti sono sempre bellissimi.

La mattinata continua con il dottore Valerio Vella. Il suo intervento è positivo e coinvolge la vasta platea formata, anche, da ben 170 ragazzi di alcune classi quinte del nostro istituto. Seguono le sue parole e la sua travolgente simpatia con un’attenzione unica. Leggo nei loro sguardi un vivo interesse: Grande Valerio!

Segue l’intervento della dottoressa Cinzia Ricciardi, Dirigente del Compartimento Polizia Stradale della Toscana.

Belle parole che toccano il cuore e che, lo spero tanto, resteranno per i nostri studenti fra i migliori ricordi di questa giornata.

Poi il testimone passa a due poliziotte, che illustrano quali sono gli effetti dell’alcool, delle droghe e dei medicinali quando si è alla guida di un veicolo; perché dalle ricerche emerge come il fattore umano sia la causa principale degli incidenti stradali. Le sostanze psicotrope ci fanno perdere il controllo del veicolo che conduciamo, la spiegazione è dettagliata e precisa e tutti ci auguriamo che, con la dovuta attenzione, i numeri delle tragedie possano diminuire. Il tasso migliore dovrà, deve, essere zero, perché ci sarà sempre qualcuno a cui potremmo mancare: non scordiamolo mai!

Questa bellissima mattinata si conclude con un Driving test (con istruttori di guida “Ready to go”). I nostri ragazzi ci sono messi alla prova guidando in “situazioni potenzialmente pericolose”, ricordando che “In strada e in pista vincono le regole”.

Concludo con un ringraziamento a Giovanna, per il suo preziosissimo aiuto, con un grande “In bocca al lupo” per l’esame di giugno a tutti voi, ragazze e ragazzi (e alla mia incredibile 5 C Linguistico: Chicos, os deseo lo mejor) e un arrivederci all’Autodromo con i futuri maturandi del nostro istituto.

Mery Coscarelli”