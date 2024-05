“La Signa che vorrei”: nell’ex tiro a volo il via ufficiale alla campagna elettorale

SIGNA – Un lungo striscione giallo e blu con la scritta “La Signa che vorrei”: questa la “cornice” che ha accolto all’interno dell’ex tiro a volo gran parte degli 89 candidati che compongono le sei liste a sostegno della candidata a sindaco Monia Catalano. Un appuntamento, quello di stamani, voluto per presentarsi ufficialmente ma anche, se vogliamo, per fare gruppo in vista delle prossime elezioni amministrative. “Un’idea la nostra, – è stato detto – nuova della società signese, un progetto assolutamente alternativo, ideologicamente eterogeneo, che ha l’ambizione di riportare alla luce i colori “ingrigiti” degli ultimi cinque anni e di una politica lontana dall’interpretare, e tanto meno soddisfare, le più elementari esigenze dei cittadini. Un progetto politico basato sul civismo e che dal civismo vuole trarre la propria forza”. Accanto a Monia Catalano nella foto di rito i sei capolista: Gianni Vinattieri (Uniti per Signa), Marco Colzi (Fratelli di Signa), Luca Tognarelli (Signa al centro), Giuseppe Caiolo (A Sinistra per Signa), Luca Scala (Prima Signa) e Tommaso Matulli (SIgna nel cuore), da segnalare anche l’entrata in scena di Giuseppe Renda, da poco coordinatore della lista “A Sinistra per Signa”.