“La Signa di domani”: il Comune presenta le strategie e gli obiettivi previsti dai nuovi piani urbanistici

SIGNA – Un ciclo di incontri per condividere con i cittadini di Signa le strategie programmatiche previste dai nuovi strumenti urbanistici che verranno adottati entro il 2023. Tre appuntamenti per la presentazione del lavoro in corso sul Piano strutturale e Piano operativo con inizio previsto per lunedì 25 settembre alle 18 a villa Alberti. Gli incontri, tutti aperti alla cittadinanza, si terranno alla presenza del sindaco Giampiero Fossi, accompagnato dall’assessore all’urbanistica Andrea Di Natale, dal funzionario comunale Filippo Falaschi e dalla progettista incaricata Sara Bindi Fortoni mentre a moderare sarà il nostro collega Pier Francesco Nesti. In ogni occasione, sarà possibile per i cittadini fare domande e richiedere chiarimenti in merito ai Piani. “Stiamo lavorando da molto tempo sul disegno della Signa di domani, – affermano il sindaco Fossi e l’assessore Di Natale – una visione ambiziosa e che intende abbracciare tutte le zone del territorio. Un progetto che guarda innanzitutto alla salvaguardia e alla sicurezza idraulica, ma anche all’incremento della mobilità dolce, al rafforzamento del sistema produttivo e industriale, fino alla nascita di nuove “centralità cittadine”…”. Il secondo appuntamento è in programma per lunedì 2 ottobre presso la sala conferenze della Misericordia di San Mauro a Signa, mentre l’ultimo incontro si terrà il 9 ottobre negli spazi dell’ex tiro a volo presso lo Stadio del Bisenzio, sempre alle 18.